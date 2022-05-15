أرامكو تحقق أرباحا قياسية في الربع الأول من 2022

أرامكو تحقق أرباحا قياسية في الربع الأول من 2022

السعودية – أعلنت شركة أرامكو للنفط السعودية، أن أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 82% على أساس سنوي، محققة أرباحا ربع سنوية قياسية منذ طرحها العام الأولي في عام 2019.

وحققت الشركة 39.5 مليار دولار في الربع الأول من 2022 ، مقابل 21.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها في عام 2021.

وذكرت الشركة، في بيان: “أعلنت الشركة العربية السعودية أرامكو عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، مسجلة زيادة نسبتها 82% على أساس سنوي في صافي الدخل الذي ارتفع إلى 148.0 مليار ريال سعودي (39.5 مليار دولار)..وبذلك سجلت الشركة أرباحا ربع سنوية قياسية منذ طرحها العام الأولي في عام 2019”.

وتفوقت شركة أرامكو السعودية، بشكل هائل، على نظيراتها، أكبر خمس شركات نفط خلفها في العالم، خلال الربع الأول 2022، حيث تجاوزت أرباحها بمفردها، الأرباح الصافية للشركات الخمس مجتمعة بنسبة 1056 في المائة (نحو 11 ضعفا) مسجلة 39.5 مليار دولار (148 مليار ريال سعودي)، بحسب الصحيفة الاقتصادية.

وشركات النفط الخمس هي اكسون موبيل، شيفرون (الولايات المتحدة)، توتال (فرنسا)، شل (بريطانيا وهولندا) ، وبي بي “بريطانيا”.

وفي البيان، بدا الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو وكأنه يشير إلى أن الاضطراب الناجم عن الحرب في أوكرانيا سلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه شركات النفط والغاز، مثل أرامكو.

وقال أمين الناصر، الرئيس والمدير التنفيذي لأرامكو: “على خلفية التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية، لا نزال نركز على المساعدة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة التي يمكن الاعتماد عليها وبأسعار معقولة ومستدامة بشكل متزايد”.

وأضاف أن أرامكو في خضم زيادة قدرتها الإنتاجية القصوى لتلبية نمو الطلب المتوقع.

المصدر: الاقتصادية، أرامكو، أسوشيتيد برس