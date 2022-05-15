روما – وضعت النجمة البولندي الصاعدة، إيغا شفيونتيك، حدا لسلسلة انتصارات النجمة التونسية، أنس جابر، وحرمتها من الفوز بلقب بطولة روما للتنس للسيدات من فئة 1000 نقطة.

وتغلبت شفيونتيك على أنس جابر بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-2) و(6-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد.

وتمكنت شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا، من الاحتفاظ بلقبها في بطولة روما “للماسترز”، والفوز بخمسة ألقاب متتالية خلال مسيرتها، وتمديد سلسلة انتصاراتها إلى 28 مباراة.

وفاجأت النجمة البولندية، البالغة من العمر 20 عاما، عالم التنس بفوزها ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2020، في وقت كانت تحتل فيه المرتبة 54 في التصنيف العالمي للاعبات.

وتسعى شفيونتيك للفوز بلقب ثان في بطولة رولان غاروس عندما تنطلق ثاني البطولات الكبرى لهذا العام الأحد المقبل.

في المقابل، حققت أنس جابر سلسلة من الانتصارات بلغت 11 فوزا متتاليا، كأفضل سلسلة في مسيرتها الرياضية، ووصلت إلى المباراة النهائية بعد فوزها ببطولة مدريد المفتوحة الأسبوع الماضي.

يذكر أن النجمة التونسية أصبحت رابع لاعبة تصل لنهائي بطولتي مدريد وروما في العام نفسه بعد الروسية دينارا سافينا 2009، والأمريكية سيرينا ويليامز 2013، والرومانية سيمونا هاليب سنة 2017.

المصدر: وكالات