ليبيا- تحدث تقرير اقتصادي موقع “أويل برايس” الإخباري البريطاني المعني بأخبار النفط والغاز عن حاجة أوروبا المتزايدة لخفض استهلاك الغازي من روسيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، توقع بشكل متحفظ أن تصل دول إفريقيا إلى ذروة إنتاج الغاز عند 470 مليار متر مكعب بحلول أواخر 2030، أي ما يعادل نحو 75% من الكمية المتوقعة التي تنتجها روسيا في العام 2022.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى إمكانية تجاوز إفريقيا لهذه التوقعات المتحفظة رغم وجود عدد من مشاريع الغاز التي يجري تطويرها أو تأجيلها حاليًا، مرجعًا ذلك لتمتع القارة السمراء بإمكانيات إنتاجية كبيرة، فالـ260 مليار متر مكعب في العام 2022 ستصل إلى 335 بحلول نهاية هذا العقد.

ونقل التقرير عن خبراء في الاقتصاد تأكيدهم أن البنية التحتية الحالية لخطوط الأنابيب من دول شمال إفريقيا إلى أوروبا، ومن بينها الخط الرابط بين ليبيا وإيطاليا وعلاقات توريد الغاز الطبيعي المسال التاريخية تجعلها بديلًا قويًا للأسواق الأوروبية، بعد الحظر المفروض على الواردات الروسية.

وأضاف التقرير: إن المشغلين الحاليين للحقول الغازية مثل “إيني” و”إكسون موبيل” و”شيل” وغيرهم يفكرون في إعادة تشغيل أو تسريع المشاريع التي تم تأجيلها سابقًا استجابة للطلب العالمي المتزايد. متوقعًا قيام شركة “إيني” الإيطالية بتوقيع صفقات جديدة متعلقة بالغاز في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص