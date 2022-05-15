الخزانة الأمريكية تعتزم اتخاذ إجراءات إضافية لمحاربة التهرب من العقوبات ضد روسيا

الخزانة الأمريكية تعتزم اتخاذ إجراءات إضافية لمحاربة التهرب من العقوبات ضد روسيا

الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تعتزم اتخاذ إجراءات إضافية لمحاربة مختلف “المخالفات المالية”، بما في ذلك التهرب من العقوبات المفروضة ضد روسيا.

وجاء في تقرير للوزارة، أن لديها خطة “لزيادة الشفافية للأنشطة المالية المتعلقة بملاذات الضريبية”، وهي تتضمن أيضا “جهودا لمنع إخفاء هوية المخالفين من خلال استخدام شركات وهمية”.

وتعتزم السلطات الأمريكية كذلك بذل المزيد من الجهود للكشف عن “الأصول الخفية” لرجال الأعمال الروس الذين تم إدراج أسمائهم على قوائم العقوبات.

وتدعي وزارة الخزانة بأن رجال الأعمال الروس يحاولون “إخفاء حساباتهم المصرفية والأوراق المالية والعقارات والذهب وغيرها من الأصول والتهرب من العقوبات المالية”.

وتهدف الخطة إلى منع “المخالفين” من الاستفادة من النظام المالي الأمريكي، واستغلال شركات وهمية وتحقيق الصفقات لشراء العقارات بالعملة النقدية.

وتتضمن الخطة كذلك إجراءات تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمريكية الخاصة بالرقابة المالية وحماية القانون.

المصدر: تاس