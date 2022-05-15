روسيا – أكد الكرملين أن روسيا تزداد انفتاحا على دول الخليج العربية وتولي اهتماما كبيرا خاصة بتطوير علاقاتها مع الإمارات التي تلعب دورا بالغ الأهمية في هذه المنطقة والعالم المعاصر عموما.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مداخلة هاتفية مع قناة الإمارات أمس وفاة الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد بأنه يوم حزين، مشيرا إلى أنه “كان يتمتع بالحكمة السياسية والإنسانية وكانت لديه رؤية لمستقبل بلاده المزدهر”.

وتابع: “نقدر كثيرا العلاقات التي تجمعنا بدولة الإمارات وهي شريك مهم جدا لنا على المستوى الاقتصادي ومستوى الاستثمارات، كما نتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات بشكل إضافي، وننفتح أكثر على دول الخليج ودولة الإمارات شريك وتؤدي دورا مهما جدا في هذه المنطقة”.

وأعرب بيسكوف عن قناعته بأن الأسس الذي أرساه الشيخ خليفة بن زايد “سيبني عليها في المستقبل في دولة الإمارات”.

وأشاد المتحدث باسم الكرملين بنهج الإمارات المتزن إزاء دول المنطقة والأقطاب الكبرى في العالم، قائلا: “العالم الحديث المعاصر هو عالم متعدد الأقطاب ودولة الإمارات جزء وقطب مهم في هذا العالم وتؤدي دورا مهما ليس فقط على مستوى الإقليم والمنطقة بل وأيضا على مستوى العالم”.

وأبدى بيسكوف حرص روسيا الدائم على “علاقات جيدة ممتازة” مع دولة الإمارات، مشيرا إلى أن موسكو ترى في الإمارات “شريكا أساسيا ودولة تتمتع بإمكانيات هائلة في مختلف المجالات منها الصناعات والاستثمارات والطاقة والذكاء الاصطناعي وغير ذلك”.

المصدر: RT