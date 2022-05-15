الرئيس الجزائري يبدأ زيارة إلى تركيا اليوم

الرئيس الجزائري يبدأ زيارة إلى تركيا اليوم

الجزائر – يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، زيارة مدتها ثلاثة أيام إلى تركيا لإجراء مباحثات بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك.

وقال بيان نشرته الرئاسة الجزائرية: “يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، في زيارة دولة إلى تركيا، تدوم ثلاثة أيام”، موضحا أن زيارة تبون تأتي استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار البيان إلى أن تبون سيجري محادثات مع الرئيس التركي حول “العلاقات الثنائية وسبل دعمها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى تركيا منذ توليه الحكم نهاية عام 2019.

المصدر: RT + وكالات