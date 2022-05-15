ليبيا – أصدرت السفارة الأميركية في ليبيا بيانًا صحفيًا بشأن شفافية إدارة عائدات النفط وأهمية استعادة الإنتاج بوصفه أمرا مهما للشعب الليبي والاقتصاد العالمي.

البيان الذي تابعته صحيفة المرصد شدد على ضرورة الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط وفقا لما ناقشته الأطراف الليبية في الأول من أبريل الجاري في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين، مجددًا دعم السفارة التام للتجميد المؤقت للعائدات في حساب مؤسسة النفط بطرابلس في المصرف الخارجي.

وأضاف البيان: إن هذا التجميد المؤقت يكون إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات على أن تتضمن اتفاقًا على النفقات ذات الأولوية وتدابير الشفافية وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن التقدم على صعيد هذه القضايا المهمة سيسهم في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا، وهو ما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يطالب بها الشعب الليبي.