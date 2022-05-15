السفير الروسي لدى واشنطن: نقول للأمريكيين بحزم إن روسيا لن تتراجع أبدا في أوكرانيا

السفير الروسي لدى واشنطن: نقول للأمريكيين بحزم إن روسيا لن تتراجع أبدا في أوكرانيا

واشنطن – أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن القوات الروسية لن تتراجع أبدا في أوكرانيا، وستحقق كل الأهداف التي تم تحديدها وراء العملية العسكرية الخاصة.

وقال أنطونوف في تصريح لقناة “سولوفيف لايف”: “نقول للأمريكيين بحزم ووضوح، على الأقل على مستوى الدبلوماسيين الروس الذين يعملون هنا، إننا على يقين وبشكل قاطع أن روسيا لن تتراجع أبدا في أوكرانيا”.

وأضاف: “نحن مقتنعون تماما بأن جميع المهام التي حددها القائد الأعلى لقواتنا المسلحة سيتم إنجازها بالكامل”.

وأشار إلى أن “أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة محددة وواضحة”، مضيفا: “كل ما نريده هو ألا يكون هناك تهديد لروسيا من أراضي أوكرانيا”.

وتابع: “الأمريكيون يدفعوننا للتفاوض من جميع الجهات، ولكن في ظل شروط معينة، وأود أن أذكر ثلاثة منها: وقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وسحب قواتنا إلى ما وراء خط 24 فبراير، وتوبة روسيا عن كل ما فعلته”.

المصدر: “تاس”