العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ81.. لحظة بلحظة

العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ81.. لحظة بلحظة

أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ81، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.

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المصدر : RT