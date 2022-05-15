ليبيا – قال المحلل الاقتصادي عبد الناصر الكميشي إن الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا لا تمتلك الإيرادات النفطية أو غيرها، وهي تمارس عملها من سرت، حتى إن المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط خارج سيطرتها، وبالتالي هي لا تمتلك الأموال لتنفيذ الموازنة.

الكميشي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أشار إلى أن هذه الحكومة لا تملك إلا الجانب التشريعي، ما يرجح أن تكون الموازنة شكلية، حيث لا قدرةَ للحكومة في الوقت الحالي على اقتراض أموال من مصارف المنطقة الشرقية، بسبب عدم وجود ملاءة مالية بعد صرف 55 مليار دينار من قبل الحكومة الموازية بين عامي 2014 و2020 على شكل قروض وسلف من المصارف دون تغطيتها حتى الآن.