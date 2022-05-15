ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب إن المجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس تتصارع من أجل النفوذ والسيطرة لنهب المال العام.

المحجوب رد على سؤال وكالة “سبوتنيك” الروسية حول أسباب وقوع الاشتباكات بين المجموعات المسلحة بطرابلس بين الحين والآخر، قائلًا: إن “هذه المجموعات المسلحة تتصارع على النفوذ ونهب المال وتتقاتل لأتفه الأسباب”.

وأوضح أن حكومة الوحدة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة قامت بدفع أموال لهذه المجموعات المسلحة لحمايتها، وانتهت العلاقة باستلام المبالغ، وكأن شيئًا لم يكن، ولا أن الحكومة هي من طالبتهم بحمايتها، بحسب تعبيره.