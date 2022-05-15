واشنطن – هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن حاكم أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا جديدا لدولة الإمارات خلفا للرئيس الراحل خليفة بن زايد.

ووصف بايدن، في بيان تهنئة نشره البيت الأبيض امس السبت، الرئيس الإماراتي الجديد بأنه “صديقه القديم”، لافتا إلى أنه سبق أن أعرب للشيخ محمد خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس عن “تصميم الولايات المتحدة على تكريم ذكرى الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من خلال مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين في الأشهر والسنوات القادمة”.

وشدد سيد البيت الأبيض على أن الإمارات شريك بالغ الأهمية بالنسبة لواشنطن، مضيفا أن الشيخ محمد “يقف منذ وقت طويل في الجبهة الأمامية لبناء هذه الشراكة”.

وتابع: “أتطلع إلى العمل مع الشيخ محمد للبناء على هذه الأساس الاستثنائي بغية تعزيز الأواصر بين دولتينا وشعبينا”.

في الوقت نفسه، أعلن البيت الأبيض في بيان منفصل أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستزور أبوظبي الاثنين القادم 16 مايو على رأس وفد رئاسي، بغية تقديم التعازي نيابة عن الإدارة والشعب الأمريكي في وفاة الرئيس خليفة بن زايد.

وأشار البيان إلى أن هاريس ستجري محادثات مع الشيخ محمد بن زايد حيث “ستؤكد على متانة الشراكة بين الدولتين ورغبة واشنطن في تعميق هذه الروابط في الأشهر والسنوات القادمة”.

المصدر: RT