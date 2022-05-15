أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي سيعرض على مستوردي الغاز الروسي حلا لتجنب خرق العقوبات على روسيا، يرضي موسكو حيال الدفع بالروبل.

وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن “المفوضية الأوروبية تخطط في الإرشادات الجديدة حول المدفوعات مقابل الغاز الروسي، بأنه يجب على الشركات المستوردة إصدار بيان واضح بأنها تعتبر التزاماتها قد تم الوفاء بها بمجرد دفعها باليورو أو الدولار، بما يتماشى مع العقود الحالية”.

ولفتت إلى أن “الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أبلغت الحكومات أن التوجيهات لا تمنع الشركات من فتح حساب لدى Gazprombank، وستسمح لها بشراء الغاز وفقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي”.

وقالت المصادر إن “أبلغت المفوضية الدول الأعضاء في اجتماع مغلق عقد يوم الجمعة أن الإرشادات المحدثة ستوضح أنه يمكن للشركات فتح حساب باليورو أو الدولار في Gazprombank وفقا لطلب الكرملين”.

وتابعت الوكالة: “الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لم توضح ما إذا كان امتلاك حساب بالروبل (وفق المرسوم الروسي) يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت المصادر تعليقا على هذه النقطة إن “الإرشادات المحدثة، كما تم تقديمها إلى الدول الأعضاء، فشلت في معالجة هذه النقطة”.

وتابعت أن “ممثلي الحكومات انقسموا في الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة، حيث أيدت ألمانيا وهنغاريا وإيطاليا وفرنسا خطة المفوضية على نطاق واسع، فيما قالت بولندا إنها فشلت في تقديم توضيح قانوني ودعت سفراء الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة الأمر”.

ولفتت إلى أن “آخرين ارتبكوا بسبب عدم وجود إرشادات محددة حيال فتح حسابات بالروبل”.

وأضافت أن “ألمانيا قالت في الاجتماع إنها تشاورت مع شركاتها بشأن الاقتراح وحصلت على ردود فعل إيجابية، كما سعت إلى ضبط التوصيات من خلال توضيح أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تحظر فتح حسابات متعددة في Gazprombank”.

المصدر: “بلومبيرغ”