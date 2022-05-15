ليبيا – قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن سكان محطة الكهرباء بمنطقة جنزو كانوا محاصرين بالكامل، حيث بات يصعب الوصول إليهم، وذلك لوجودهم في عمق منطقة الاشتباكات.

علي اعتبر في مداخلة مع قناة “العربية”، أن ما يحدث هو استهتار تام بحياة المواطنين، مؤكدًا إصابة عدد من المنازل برصاص طائش جراء الاشتباكات الدائرة هناك.

يشار إلى أنه قد دارت اشتباكات عنيفة حتى ساعات الصباح الأولى بين قوات تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع فيما بينهم على طول خط الطريق الساحلي من مدينة جنزور وحتى محطة غرب طرابلس للكهرباء غرب طرابلس قبل اعلان توقف الاشتباكات وفتح الطريق صباح اليوم.