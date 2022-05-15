ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن المجلس يقترح وضع أسس لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

حويلي أكد في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية أن أهم مقترحات لجنة مجلس الدولة هو البدء بالقاعدة الدستورية من حيث أنها تنهي عملية إجراء الانتخابات بأسرع وقت.

وأضاف: “بمعنى أنه يتم وضع الإجراءات اللازمة لكي نبدأ العملية الانتخابية بأسرع وقت، ثم بعدها نذهب إلى القضايا الأخرى كالحقوق والحريات وبقية بنود الدستور”.

وحول نتائج اجتماعات القاهرة، قال: “لا توجد نتائج في اجتماع القاهرة الماضي، توجد فقط توافقات على جدول أعمال الجلسة القادمة”.

وحول حسم السلطة التنفيذية، علق مضيفًا: “لن نناقش مسألة السلطة التنفيذية؛ لأن هذا صراع بين حكومة لها سلطة شرعية وحكومة مغتصبة للشرعية وليس لها شرعية حتى هذه اللحظة”.

وتابع بخصوص خلافات اللجنة: “هناك خلاف بأن اللجنة الممثلة عن مجلس النواب جاءت بقرار تكليف بالعمل من خلال التعديل 12 الذي رفضه مجلس الدولة”.

كما أوضح أن لجنة مجلس الدولة جاءت لإعداد قاعدة دستورية حسب الدعوة التي وجهت إليها.

واستطرد قائلًا: “إذن هناك اختلاف في اختصاصات اللجنتين الممثلتين للنواب والدولة”.

أما بشأن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، فقال: “أصدرت قرارًا بالملكية الفكرية لمشروع الدستور، لكن نحن ذاهبون إلى قاعدة دستورية وممكن أن نستعين بدساتير أخرى غير مشروع الهيئة”.

وأردف في ختام حديثه: “هيئة الدستور أصبحت لا تملك أحقية تعديل الدستور الذي أصدرته بعد أن صوتت عليه؛ لأن هذا يعود للشعب وعندما يرفضه الشعب يمكن حينها تعديله من قبل الهيئة، أما الآن فلا يحق لها ذلك”.