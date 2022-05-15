ليبيا – حذر الخبير الأمني محمد الرجباني من تمدد داعش في مناطق الغرب الليبي، حيث بدأ هذا التحرك بشكل ملحوظ في العشرة أيام الأولى من شهر مايو الجاري، حين أقدموا على قتل رجل أمن في مزدة، مذكرًا أيضًا بالهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الجيش في المنطقة الجنوبية.

الرجباني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية ” قال: إن شباب مدينة القريات، بالإضافة إلى منطقة المشاشية، قاموا بتنفيذ دوريات بجهود أهلية من أجل تأمين مناطقهم، وذلك على إثر الأنباء حول تحركات التنظيم الإرهابي في منطقة مرسيط، حيث تفقدوا وادي مرسيط والأودية القريبة. داعيًا إلى أخذ الحذر والحيطة لإحباط مخططات التنظيم.