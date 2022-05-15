مصر – أكد الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار إن ما يعرف بمجموعة السبع الكبرى مجرد أكذوبة لأن الناتج الصناعي للصين وهي خارج هذه المجموعة، يزيد عن الناتج الصناعي لأمريكا واليابان وألمانيا.

وأوضح الخبير الاقتصادي المصري، أحمد السيد النجار، إن الناتج الصناعي لكندا على سبيل المثال أقل من مقاطعة صينية متوسطة في السكان والناتج، بما يجعل وجودها ( كندا) في مجموعة تدعي أنها الدول الصناعية الأكبر عالميا (الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وكندا) مجرد مسخرة.

أما ضم روسيا للمجموعة في عام 1997 وتسميتهما مجموعة الثمانية، ثم الغضب عليها وإخراجها منها عام 2014 والعودة لمسمى الدول الصناعية السبع الكبرى فهو مسخرة أخرى لمجموعة أصبحت مجرد ذكرى وأوهام، وعلى العالم أن يتعامل معها بما تستحقه من استخفاف يوازي غيابها عن الواقع واستغراقها في وهم أنها الأكبر، بينما يوجد الثقل الصناعي العالمي الحقيقي في آسيا وعلى رأسها الصين ومن بعدها الهند.

المصدر: RT