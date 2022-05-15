ألمانيا – أسدل الستار يوم السبت، على الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم (2021-2022) بإقامة المباريات التسع ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة “للبوندسليغا” في وقت واحد.

وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري:

فولفسبورغ – بايرن ميونخ (2-2)

أرمينيا بيليفيلد – لايبزيغ (1-1)

بوروسيا دورتموند – هيرتا برلين (2-1)

أوجسبورغ – جروتر فورت (2-1)

ماينز – آينتراخت فرانكفورت (2-2)

شتوتغارت – كولن (2-1)

بوروسيا مونشنغلادباخ – هوفنهايم (5-1)

يونيون برلين – بوخوم (3-2)

باير ليفركوزن – فرايبورغ (2-1).

وحسم فريق بايرن ميونخ لقب بطل الدوري للموسم الحالي منذ عدة جولات، ليتوج باللقب العاشر على التوالي، والثاني والثلاثين في تاريخه.

وتحددت هوية الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القبل، وهي بايرن ميونخ البطل (77 نقطة)، ووصيفه بوروسيا دورتموند (69 نقطة)، وباير ليفركوزن صاحب المركز الثالث (64 نقطة)، إضافة إلى نادي لايبزيغ صاحب المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

بينما سيشارك فريق يونيون برلين، الخامس برصيد 57 نقطة، مسابقة في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، في حين سيخوض نادي فرايبورغ السادس برصيد 55 نقطة، في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وودع “البوندسليغا” فريقا أرمينيا بيلفيلد صاحب المركز السابع عشر (28 نقطة) وجروتر فورت صاحب المركز الثامن عشر (18 نقطة).

في حين سيخوض نادي هيرتا برلين ملحق الصعود والهبوط بعدما أنهى الدوري في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.البوندسليجا.

وعن الصعود، تأهل شالكه إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، بعد أن حصد لقب بطل دوري الدرجة الثانية، بينما تنحصر المنافسة على البطاقة الثانية المباشرة بين الثلاثي فيردر بريمن وهامبورغ ودارمشتات مع تبقي جولة واحدة على النهاية.

وفي ما يلي نتائج الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الألماني “البوندسليغا”:

1- بايرن ميونخ – 77 نقطة

2- بوروسيا دورتموند – 69 نقطة

3- باير ليفركوزن – 64 نقطة

4- لايبزيغ – 58 نقطة

5- يونيون برلين – 57 نقطة

6- فرايبورغ – 55 نقطة

7- كولن – 52 نقطة

8- ماينز – 46 نقطة

9- هوفنهايم – 46 نقطة

10- بوروسيا مونشنغلادباخ – 45 نقطة

11- آينتراخت فرانكفورت – 42 نقطة

12- فولفسبورغ – 42 نقطة

13- بوخوم – 42 نقطة

14- أوجسبورغ – 38 نقطة

15- شتوتغارت – 33 نقطة

16 – هيرتا برلين – 33 نقطة

17- أرمينيا بيليفيلد – 28 نقطة

18- جروتر فورت – 18 نقطة.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الموسم (2021-2022):

1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) – 35 هدفا

2- التشيكي باتريك شيك (باير ليفركوزن) – 24 هدفا

3- النرويجي إرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) – 22 هدفا

4- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) – 20 هدفا

– الفرنسي أنطوني موديست (كولن) – 20 هدفا

6- النيجيري تايوو أونيى (يونيون برلين – فولفسبورغ) – 15 هدفا

7- الألماني سيرج جنابري (بايرن ميونيخ) – 14 هدفا

8- الفرنسي موسى ديابي (باير ليفركوزن) 13 هدفا

9- الألماني ماكس كروز (فولفسبورغ – يونيون برلين) – 12 هدفا

– الألماني جوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ) – 12 هدفا

11- البرتغالي أندريه سيلفا (لايبزيغ) – 11 هدفا

12- الألماني جوناثان بوركاردت (ماينز) – 11 هدفا

المصدر: وكالات