ليبيا – قال المحلل السياسي الموالي لحكومة الوحدة فرج دردور إن تجار الحروب الذين لا يملكون أي مشروع تنافسي يمكنهم من حكم ليبيا، سيستخدمون كل الوسائل الاجرامية من أجل اغتصاب السلطة والسيطرة على مال الدولة في اشارة منه لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاآغا.

دردور أضاف في تدوينة اه على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “وقد تكرر ابتزازهم لليبيين عبر قفل النفط، هذا ما يحدث في شرق البلاد، وانضم إليهم اشباههم في المنطقة الغربية، على قاعدة (ان الطيور على اشكلها تقع)”.

واعتبر أنه وعليه لن يكون هناك اي استقرار لليبيا دون التخلص من تجار الحروب شرقا وغربا.