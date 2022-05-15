ليبيا – رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم بمقترح رئيس مجلس النواب بخصوص النفط، مشترطًا أن يرتكز الحل على 3 متلازمات.

دغيم قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن الـ 3 متلازمات هي إنهاء إيقاف تصدير النفط وتجميد الإيرادات بالمصرف الخارجي إلى حين إجراء انتخابات قريبة ووضع آلية قانونية أو دستورية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم.

وبشأن مفترح الميزانية المقدم علق قائلًا: “للأسف مقترح الميزانية المقدم لا يضع أي معالجة لتوزيع عادل للثروة الذي يشترطه عقيلة صالح”.

وأكد على ضرورة تضمين نصوص بقانون الميزانية لمعايير توزيع الثروة بالقانون، وإلزام وزارة المالية والتخطيط بنسبة مخصصات المحليات، (لا تقل عن 70% من الباب الثاني والثالث)، تديرها المحليات بمعزل عن الحكومة المركزية التي يقتصر دورها على الباب الرابع ومرتبات الوزارات السيادية والمؤسسات العامة المركزية.

وأشار إلى أهمية وضع نصوص حقيقية بقانون الميزانية يتطلب إجراء تعديلات مصاحبة بالقانون المالي للدولة وقانون الإدارة المحلية، وغير ذلك يظل توزيع الثروة شعارا سياسيا غير حقيقي.

كما نوّه إلى أن الأنسب والأقرب تجميد عوائد النفط بالمصرف الخارجي إلى حين إجراء انتخابات عامة للضغط على كل الأطراف لتحقيق الاستحقاق الشعبي.