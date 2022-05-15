ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره موقع “ذا كريستن ساينز مونيتور” الإخباري الأميركي الضوء على جهود واشنطن لتوافق الأطراف الليبية بشأن مصير النفط.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن الولايات المتحدة زادت في الآونة الأخيرة وبعد غياب دام لسنوات من انخراطها في معالجة الأزمة الليبية وتوحيد الفصائل السياسية المنقسمة بشدة حول النفط، مرجعًا ذلك لنقص الطاقة عالميًا بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

ووفقًا للتقرير حققت الجولات الديبلوماسية المكوكية الأميركية تقدمًا للوصول إلى تسوية ليبية لتقاسم عائدات النفط وإعادة الإنتاج بالكامل، ناقلًا عن مسؤول غربي كبير لم يتم الإفصاح عن هويته قوله: “نصف النفط الليبي خارج السوق الآن، وهو ما نعتقد أنه ليس سيئًا لليبيين فقط ويحرمهم من الفرص ولكنه سيء للاقتصاد العالمي”.

وتابع المسؤول بالقول: “في هذه المرحلة كل برميل مهم وليبيا منطقة يمكن أن تخضع لمنافسة استراتيجية في ظل تطورات الصراع الروسي الأوكراني، فضلًا عن كونهًا مكانًا تضع فيه الولايات المتحدة قدرًا كبيرًا من الاهتمام”، فيما أشار التقرير إلى ما يأمله المسؤولون الغربيون.

وأضاف التقرير: إن هؤلاء المسؤولين يروجون لاتفاقية عائدات النفط الشفافة ويشجعونها بوصفها مكسبًا لليبيين ومن الممكن استخدامها نقطة انطلاق نحو تسوية سياسية أوسع. مشيرًا في ذات الوقت إلى مخاوف ليبية بشأن الارتباط الأميركي بسنوات الصراع الأخيرة.

وبين التقرير أن الليبيين حذرون من تسبب الاهتمام الأمريكي المتجدد بالأوضاع في ليبيا في إبرام اتفاق يضحي بالديمقراطية والاستقرار بالنسبة لهم لتحقيق المصالح الجيوسياسية قصيرة المدى للغرب، ما يثير عدة تساؤلات بشأن إمكانية وثوقهم بدوافع واشنطن.

وأوضح التقرير أن هذا الاتفاق المأمول التوصل إليه ينص على إنشاء آلية شفافة بقيادة ليبية من شأنها توجيه الإيرادات من المصرف المركزي لتمويل الأولويات الوطنية المتمثلة بدفع الرواتب والإعانات وإعادة الاستثمار في البنية التحتية لصناعة النفط وحل النزاع حول استخدام الإيرادات لتمويل الميليشيات وشبكات المحسوبية.

وأضاف التقرير: إن الديبلوماسيين الغربيين استخدموا فائدة الاتفاق بالنسبة لليبيين العاديين في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا بصفة حافز للفصائل الليبية. ناقلًا في ذات الوقت عن “فيريتي هوبارد” الباحثة في شركة “ليبيا أنالاسيس” الاستشارية ومقرها في واشطن وجهة نظرها بالخصوص.

وقالت “هوبارد”: “يريد الأميركيون إنهاء مسألة تسييس عائدات النفط واستخدامها لتمويل الميليشيات التي كانت مصدرًا رئيسيًا للصراع في ليبيا”، فيما أشار التقرير إلى تأكيد مصادر ديبلوماسية أميركية استجابة الولايات المتحدة للتحديات الجيوستراتيجية التي تفرضها الأزمة الليبية.

وأضاف التقرير: إن هذه الاستجابة تجعل الولايات المتحدة تحشد الموارد البشرية والديبلوماسية تجاه ليبيا. ناقلًا عن “بن فيشمان” المسؤول السابق بمجلس الأمن القومي العضو بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وصفه للإعادة المأمولة لفتح السفارة الأميركية في ليبيا بالخطوة الأكثر إيجابية منذ سنوات.

وبين “فيشمان” أن الولايات المتحدة كانت غائبة عن ليبيا لبعض الوقت ولم تطبق سياسة واضحة في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ما يعني أن الجهات الفاعلة الخارجية الأخرى تلعب دورًا أكثر نفوذًا من واشنطن ما يجعل الأخيرة تلاحق الركب.

ووفقًا للتقرير تتدافع الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة للاستفادة من فترة السلام في ليبيا للضغط مرة أخرى لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لتوحيد البلاد، بعد فشل المحاولات الأممية للمضي في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في ديسمبر الماضي بسبب خلافات قانونية ومخاوف أمنية.

وأوضح التقرير أن الليبيين والمراقبين يحذرون من أن الاندفاع نحو هذه الانتخابات من دون وجود حكومة موحدة أو دستور أو جيش موحد قد يقود على المدى الطويل واحدًا أو أكثر من الفصائل لفرض سيطرتها على البلاد، ناقلًا في ذات الوقت عن المحلل السياسي أنس القماطي رأيه بالخصوص.

وأكد القماطي أن الولايات المتحدة تواصل تعزيز موقف في المنطقة مفاده الحديث عن الديموقراطية والسلام والاستقرار في ليبيا، فيما يرى العديد من الليبيين ما وراء هذا الخطاب والديبلوماسية الأميركية؛ لأنهم يعرفون أن واشنطن لا تهتم إلا بمصالحها.

ترجمة المرصد – خاص