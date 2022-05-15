إنجلترا – حقق فريق توتنهام فوزا ثمينا على ضيفه بيرنلي (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، في افتتاح مباريات الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار الهام للنجم هاري كين الذي أحرز هدف الفوز الوحيد “للسبيرز” من ضربة جزاء في الوقت الضائع من زمن الشوط الأول للقاء على استاد “توتنهام هوتسبير” بالعاصمة لندن.

ورفع هاري كين رصيده إلى 16 هدفا وانفرد بالمركز الرابع في ترتيب الهدافين، وأصبح على بعد هدفين من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، قائمة الهدافين برصيد 22 هدفا، ويليه بفارق هدف واحد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، الذي أخفق في هز الشباك، وبالتالي معادلة رقم “الفرعون” المصري هداف”البريميرليغ”.

ورفع توتنهام رصيده إلى 68 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع غفي جدول ترتيب الدوري المؤهل للمشاركة في دوري الأبطال “التشامبيونز ليغ” الموسم المقبل، متجاوزا بفارق نقطتين جاره ومنافسه اللدود أرسنال، الذي يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد غدا الأحد، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، توقف رصيد بيرنلي بعد هذه الهزيمة عند 34 نقطة، وبقي في المركز السابع عشر، ويواجه شبح الهبوط.

المصدر: RT