ليبيا- أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بيانًا بشأن وقف إنتاج وتصدير النفط.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، تطرق فيه صالح لأهمية الحفاظ على مصلحة الليبيين وفقًا لما يراه المواطن الليبي، متحدثًا في ذات الوقت عن ضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي، وهو ما يتطلب الاستمرار في الضخ.

وشدد البيان على وجوب ضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العالم، مبينًا ان كل ما تقدم يتم من خلال التأكيد على وجوب تجميد إيرادات النفط في المصرف الخارجي إلى حين وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل وبما يحقق العدالة والمساواة للجميع.