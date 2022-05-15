ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في العاصمة المصرية القاهرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المجلس طالعته صحيفة المرصد، تدارس الجانبان خلال اللقاء المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور، ضمن اجتماعات القاهرة التي تعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة الاستشاري برعاية البعثة الأممية.

وأضاف البيان: إن اللقاء تناول ملفات السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المقدمة من حكومة الاستقرار وعقد مجلس النواب جلسة رسمية خلال الفترة المقبلة في مدينة سرت، وفقًا لما أقره في جلسته الأسبوع الماضي، دعمًا لعمل الحكومة لتتمكن من العمل بحرية بعيدًا عن سطوة المليشيات أو غيرها.