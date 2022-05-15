ليبيا – قال رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن هناك إمكانيات مثيرة في البلاد لتطوير الموارد الهيدروكربونية لتزويد أوروبا بالنفط والغاز الطبيعي عبر البحر من خلال خطوط الأنابيب باستخدام البنية التحتية الموجودة بالفعل.

صنع الله أضاف خلال كلمة له في يمكن منتدى “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية لموسم جيوسياسي واقتصادي واجتماعي ثقافي جديد في حوض المتوسط”: “يمكن أن تقدم ليبيا إمدادات آمنة من النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا ونستطيع أن نكمل أو نحل محل بعض الإمدادات الحالية”.

وتابع: “وأنا أقول هذا، أدرك أن العديد من المراقبين يعتقدون أن ليبيا ما زالت منطقة شديدة الخطورة لمستثمري النفط ولكن الأمر ليس كذلك بالضبط، فعلى مدار العامين الماضيين، استثمرت شركات النفط الدولية (IOCs) مثل إيني الإيطالية وتوتال إنرجي الفرنسية وريبسول وكونوكو فيليبس وإكوينور و OMV وغيرها، وساهمت بأكثر من مليار دولار سنويًا لاستغلال موارد ليبيا. وتستأنف شركات أخرى ، مثل BP ، و Sonatrach وغيرها، أنشطة التنقيب والتقييم في ليبيا. يسعدني أن أقول إن الشركات الأخرى تبدي اهتمامًا للمستقبل القريب أيضًا”.

وصرح صنع الله قائلاً: “نقوم حاليًا بمراجعة خطط تطوير North Gialo 6J Area و NC-98 ، وهو تطوير نفطي مشترك مع TotalEnergies و ConocoPhillips و Hess ، بميزانية تقدر بـ 3.5 مليار دولار، ولدينا مشاريع أخرى جاهزة لتطوير الغاز مثل NC-7 و NC-210 / Atshan ، في حوض غدامس، برأس مال يقدر بأكثر من 4 مليارات دولار لتزويد الغاز إلى السوق المحلية والدولية على مدى 3 إلى 5 سنوات القادمة”.

كما أردف: “أدرك أن العديد من الشركات تعتقد أن شروط الامتياز الحالية لدينا غير مواتية. اليوم وللمساعدة في تسريع وتيرة الأنشطة في بلدنا، اتخذت حكومتنا والمؤسسة الوطنية للنفط الخطوة الأولى للانطلاق والعمل بشكل جماعي لتحديد أفضل الشروط التعاقدية العادلة لشركائنا في المستقبل، والتي ستدرك وتقدر قيمة الموارد الهيدروكربونية تحت ترابنا والقيمة التي سيضيفها أصحاب الامتياز للتطوير والإنتاج والتقدم المطرد في تعزيز تلك الموارد، ونتوقع أن نشارك أفكارنا وطموحاتنا في نهاية هذا العام وخططنا بلا شك ستكون مشجعة للمستثمرين، وهناك أولوية لشركائنا في حوض المتوسط”.

وأكد أن ليبيا هي المكان المناسب للاستثمار في الغاز الطبيعي بسبب الأزمة الحالية في أوروبا خاصة في ظل ثرواتها الهائلة وأنها لاعب عالمي بارز، وهي منتج رئيسي للنفط في أفريقيا. ومثل النفط ، يشهد الغاز الطبيعي زيادة في الطلب في مناطق الاستهلاك الرئيسية في إيطاليا وأوروبا نتيجة التوترات في شرق أوروبا وتداعياتها على مستقبل إمدادات الطاقة والممرات الآمنة.

هذا وقد استعرض رئيس مجلس الإدارة لمحة عن موارد واحتياطات ليبيا من النفط والغاز ومعدلات الإنتاج الحالية والمتوقعة، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به ليبيا لدى السوق الاوروبي.

وعقد المنتدى بحضور رئيس مجلس النواب الإيطالي ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي والعديد من المؤسسات والمعاهد والشخصيات الأوروبية والعالمية، حيث أفتتح رئيس الجمهورية الإيطالية منتدى نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية والذي استمر على مدار يومي 13-14 مايو 2022.

وقد استمع لكلمة صنع الله وزيرة خارجية إيطاليا ووزير الطاقة والمناجم الجزائري، والرئيس التنفيذي للبيت الأوربي ومحافظ البنك المركزي التونسي ووزراء الاقتصاد والمالية والسياحة والبنية التحتية والتنقل من إيطاليا، ورئيس شركة سونطراك الجزائرية، ووزير الحوكمة الرقمية في اليونان وزير الاقتصاد في البرتغال ، واكثر من أربعين شخصية أكاديمية وخبرات عالمية ومعاهد دولية.