ليبيا – وصل وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون إلى أنغولا صحبة فريق من الوزارة رفقة عضو المجلس التنفيذي لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (الأبو)، بدعوة من وزير الموارد المعدنية الانغولي ورئيس منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول للدورة الحالية.

عون سيناقش في زيارته بعض المواضيع على رأسها نتائج المفاوضات مع البنك الأفريقي، لدعم الصناعة النفطية بأفريقيا والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء لاستنضاب الثروة النفطية والاستفادة منها في التحول لإنتاج الطاقات المتجددة.

هذا وكان في استقبال الوزير عون وكيل وزير الدولة للموارد المعدنية جان دي روزا كوري فيكتور في مطار العاصمة الأنغولية لواندا.