الإمارات العربية – ألقى المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، الضوء على “الانتقال السلس” للسلطة في بلاده وتولي الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة.

وفي سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، قال قرقاش إن “الانتقال السلس للسلطة في دولتنا يعكس رصانة العمل المؤسسي والمستوى المتقدم لآليات الحكم واستقرارها”.

وأضاف: “كلنا ثقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد، هو قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليميا ودوليا”.

وشدد قرقاش على أن “الإمارات ماضية بقيادته نحو مزيد من التقدم والازدهار. حفظ الله بلادنا قيادة وشعبا ورحم الشيخ خليفة بن زايد رحمة واسعة”.

وفي وقت سابق السبت، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد.

المصدر: RT