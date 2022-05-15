قوافل عسكرية روسية في أوكرانيا مؤمنة بغطاء جوي من مروحيات قتالية تحلق على ارتفاعات منخفضة

قوافل عسكرية روسية في أوكرانيا مؤمنة بغطاء جوي من مروحيات قتالية تحلق على ارتفاعات منخفضة

روسيا – نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، لقطات لمروحيات قتالية تابعة للمنطقة العسكرية الروسية الغربية وهي تغطي قوافل عسكرية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن “الطيارين العسكريين لهذه المروحيات من طراز “مي-8″ متعددة الأغراض يسلكون هذه الطرق خلال دورياتهم عدة مرات يوميا، حيث يقومون برحلات جماعية على ارتفاعات منخفضة وشديدة الانخفاض، كما يقومون بمناورات لتجنب نيران العدو”.

وتقوم أطقم المروحيات بالاستطلاع البصري، وفي حالة اكتشاف منشآت أو معدات عسكرية للعدو أو مجموعات استطلاع أو تخريب، فإنها تقوم على الفور بتدميرها بالأسلحة المتوفرة.

وبحسب أحد قناصي الدعم الناري، ويدعى أليكسي، فإن هناك في المتوسط “طلعتين جويتين في اليوم” لكل طاقم، ومجموعة دعم ناري.

كذلك تساعد مدافع مجموعات الدعم الناري على متن هذه المروحيات في إخلاء المدنيين من القرى المحررة في خط الدفاع الأمامي، وتقوم بتغطيتهم عند الاقتراب أو التحميل على متن المركبات التي تنقلهم، وكذلك توفير الدعم الناري في حالات الطوارئ عند إجلاء بعض الأطقم على الأرض.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية