ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سالم كشلاف إن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لأبطال أي محاولة لتعديل مشروع الدستور ومساءلة مرتكبيها لمخالفتهم الإعلان الدستوري وأحكام القضاء الليبي.

كشلاف وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أوضح أن القضاء حكم بعدم جواز التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا من قبل الشعب مصدر السلطات عن طريق الاستفتاء العام، لافتًا إلى أن هناك إجراءات قانونية يمكن اتخاذها سيعلن عنها في حينها.

كما كشف كشلاف عن عدم دعوة ممثلين عن الهيئة للمشاركة في مشاورات مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري التي ستسأنف أعمالها الأحد المقبل في القاهرة برعاية البعثة الأممية.