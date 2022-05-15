لاتفيا – أعلنت لاتفيا عن إيقافها نقل البضائع العسكرية بالسكك الحديدية من بيلاروس عبر موانئها، نظرا لأن الاتفاقية الخاصة بذلك أبرمت قبل انضمام لاتفيا إلى الاتحاد الأوروبي و”الناتو”.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة النقل بجمهورية لاتفيا: “تم اتخاذ قرار بإنهاء الاتفاقية التي تسمح لخطوط سكك الحديد مباشرة لنقل البضائع العسكرية من بيلاروس إلى دول ثالثة، باستخدام موانئ لاتفيا”.

وأشارت الوزارة كذلك إلى أن “الاتفاقية كانت قد أبرمت عام 1994، أي قبل انضمام لاتفيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف “الناتو”، حيث انضمت لاتفيا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 مايو 2004، وإلى “الناتو” في 29 مارس 2004، وبأخذ ذلك في الاعتبار، فإن لاتفيا ملزمة بالمعايير القانونية لهذين المنظمتين الدوليتين، ولا ينطبق الاتفاق مع بيلاروس على تلك المعايير”.

كذلك ورد في بيان الوزارة أن لاتفيا سوف “تعيد النظر بشكل عام في العلاقات الثنائية مع روسيا وبيلاروس” في سياق الوضع بأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي