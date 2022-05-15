ألمانيا – أكد المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، رغبته بالرحيل عن صفوف الفريق الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفة القادمة.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة “سكاي” بعد المباراة الأخيرة لناديه البافاري في الجولة الأخيرة “للبوندسليغا” أمام مضيفه فولفسبورغ (2-2): “أستطيع أن أؤكد أنني أبلغت (المدير الرياضي) حسن صالحميدجيتش، وأعتقد أنه يجب على الطرفين التفكير في المستقبل وإيجاد الحل الأفضل”.

وأفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، بأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، ودع جماهير ناديه عقب مباراة فولفسبورج.

وعقب المباراة، توجه ليفاندوفسكي (34 عاما) أفضل لاعب في العالم لعامي (2020 و2021) حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نحو مدرجات جماهير بايرن ميونخ، وأشار لهم بشكل أثار الكثير من الجدل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إشارة ليفاندوفسكي لجماهير ناديه، كانت تشير إلى وداعهم، كون أن هذا اللقاء هو الأخير في موسم بايرن ميونخ.

ومن المعروف أن برشلونة يرغب في التعاقد مع ليفاندوفسكي، بدءا من الموسم المقبل، لمدة 3 مواسم، في انتظار موافقة ناديه على بيعه للتقدم بعرض رسمي.

المصدر: وكالات