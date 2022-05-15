إنجلترا – تلقى النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إصابة خلال المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمام فريق تشيلسي مساء اليوم السبت، على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة لندن.

وسقط صلاح على أرض الملعب في الدقيقة 30 من دون تدخل من أي شخص، واشتكى من إصابة.

وهرع الجهاز الطبي لليفربول إلى الملعب لتقديم الإسعافات الأولية لصلاح لعدة دقائق قبل أن يقرر استبداله، بزميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا.

وتلقى ليفربول بذلك ضربة موجعة، وخاصة أنه يخوض مباراتين هامتين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كل من ساوثامبتون وولفرهامبتون، ويحتل “الريدز” المركز الثاني في جدول ترتيب “البريميرليغ” برصيد 86 نقطة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد يوم السبت 28 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات