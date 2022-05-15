إنجلترا – توج فريق ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب تشيلسي إثر فوزه عليه بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة لندن.

وتمكن ليفربول من الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح (6-5) التي لجأ إليها الفريقان بعد تعادل في الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.

وفاز ليفربول بلقب بطل المسابقة الأعرق في التاريخ لأول مرة منذ عام 2006، وللمرة الثامنة في تاريخه، معادلا رقم تشيلسي بالذات.

بينما يحمل أرسنال الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس إنجلترا، بواقع 14 لقبا، متفوقا بفارق لقبين على وصيفه مانشستر يونايتد، ومن ثم يليهما ليفربول وتشيلي برصيد 8 القاب لكل منهما.

المصدر: RT