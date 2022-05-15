ليبيا- تفقد مدير عام منظومة غدامس زوارة الزاوية لجهاز النهر الصناعي أحمد الديب موقع اعتداء طال المحطة رقم 151 في مسار المنظومة في منطقة الجويبية.

بيان صحفي صدر عن الجهاز اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد مرافقة القائمين على إدارتي التشغيل والصيانة والأمن والسلامة للديب خلال تفقده الموقع، بهدف مشاركة فرق الصيانة جهودها التي قادت لتخفيض التدفق المائي من حقل آبار غدامس واستبدال الصمام الذي تم الاعتداء عليه.

وأضاف البيان: إن هذا الاعتداء تسبب في هدر كمية كبيرة من المياه كان من المفترض أن تنساب إلي خزان الجويبية ومن ثم لمستهلكيها، فيما أفاد الديب بقرب الانتهاء من أعمال استبدال الصمام واستئناف الضخ بمعدله الطبيعي من حقل آبار غدامس للخزان.