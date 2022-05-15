إسرائيل – أعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن قلقها من تعزيز حركة “حماس” لوجودها في الجنوب اللبناني، استعدادا لفتح جبهة ضدها من هناك، في حال مواجهة مقبلة مع قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن أن أحد السيناريوهات التي تستعد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للتعامل معه هو انضمام عناصر “حماس” في لبنان إلى أي معركة قد تندلع مع قطاع غزة.

وأكدت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن “حماس” تقوم بتكثيف نشاطاتها في لبنان بعد أن باتت علاقاتها مع تركيا تتسم بالفتور، وتأمل في أن تشكل ذراعها في لبنان عنصر ردع آخر يحد من إمكانية إسرائيل على الرد في حالة نشوب معركة جديدة.

وأوضحت المصادر نفسها أن هناك حادثين بارزين وقعا مؤخرا يدقان ناقوس الخطر لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، وهما اطلاق القذائف الصاروخية من منطقة رأس العين بجنوب مدينة صور اللبنانية، والانفجار الذي وقع داخل مسجد في مخيم برج الشمالي، والذي كان بالفعل يستخدم كمستودع لوسائل قتالية، بما فيها الصواريخ.

وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل تتابع عن كثب النشاطات العسكرية لـ”حماس” في جنوب لبنان وتأخذ بالحسبان أنه في حال اندلاع جولة جديدة من المواجهة في قطاع غزة ستفتح “حماس” جبهة جديدة في شمال إسرائيل، بالتنسيق مع “حزب الله”.

المصدر: وكالات