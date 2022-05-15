مصر تقدر التأثير المباشر للحرب في أوكرانيا على موازنتها عند 7 مليار دولار

مصر تقدر التأثير المباشر للحرب في أوكرانيا على موازنتها عند 7 مليار دولار

مصر – أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الأحد، إن القاهرة ستعلن برنامجا لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة.

وأكد مصطفى مدبولي أن مصر وضعت 130 مليار جنيه (7 مليار دولار) كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية خلال الفترة القادمة نتيجة لزيادة أسعار السلع، و335 مليار جنيه (حوالي 18 مليار دولار) تأثيرات غير مباشرة.

وصرح بأن الحكومة ستعزز من دور القطاع الخاص وخفض معدلات الدين وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتوطين الصناعة المصرية.

وتابع قائلا: “الأزمة الحالية لم تحدث منذ أكثر من 80 عاما والخسارة قدرت بـ12 تريليون دولار ما يمثل 5 أمثال الناتج المحلي الإجمالي لقارة إفريقيا بالكامل و4 أمثال دول أوروبية”.

وأشار في السياق إلى أن العديد من المؤسسات المالية العالمية قامت بخفض توقعات معدلات النمو العالمية.

المصدر: RT – ناصر حاتم