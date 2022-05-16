ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي بصحيفة “أحوال تركية” تلقي شركة “سادات” العسكرية العاملة في ليبيا أكثر من 35 مليون دولار خلال 10 أعوام.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى فوز الشركة والشركات الأصغر حجمًا منها المملوكة لشركاء فيها ومؤسسين لها بما مجموعه 110 مناقصات عامة، ما أدى إلى عقود للأمن العام بقيمة 545 مليون ليرة خلال السنوات الـ10 الماضية.

وأضاف التقرير: إن شركة “إيكول غروب سيكيورتي” للحماية وخدمات التدريب التي يملكها “محمد ناسي إيفي” و”محمد تيك” فازت بـ86 عقدًا بقيمة 453 مليون ليرة، أي ما يقارب حاليًا لـ29 مليونًا و200 ألف دولار بين العامين 2012 و2021.

وتابع التقرير: إن من بين عملاء “إيكول” خطوط السكك الحديدية والجامعات والوزارات والمحاكم والبلديات والمصانع العامة في تركيا، فيما فازت شركة خدمات تنظيف مملوكة للأسر نفسها بما مجموعه 6 عطاءات تبلغ قيمتها نحو 13 مليون ليرة أي 850 ألف دولار.

وبين التقرير أن شركة أخرى مملوكة لمؤسس “سادات” “أرسان أرغور” باعت لشركة “إسطنبول لا ندسكيبنغ” العامة المملوكة لبلدية إسطنبول زهورًا ونباتات أخرى بمئات الآلاف من الليرات، قبل أن يتولى المعارض “أكرم إمام أوغلو” منصبه رئيسًا للبلدية في العام 2019.

وبحسب التقرير، تأسست “سادات” في العام 2012 من قبل “عدنان تانريفيردي” كبير المستشارين العسكريين السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتقديم خدمات التجنيد والتدريب للحرب غير النظامية وتكتيكات حرب العصابات المضادة، مبينًا أنها تمارس أدوارًا تخريبية في ليبيا منذ العام 2013.

ترجمة المرصد – خاص