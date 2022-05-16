إيطاليا – قاد النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان للفوز على مضيفه كالياري (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع المدافع الإيطالي ماتيو دارميان الضيوف في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

ورد المدافع اليوناني تشارالامبوس ليكوجيانيس بهدف التعادل لفريق كالياري عند الدقيقة 54.

ومن ثم أحرز لاوتارو مارتينيز هدفين متتاليين “للنيراتزوري” في الدقيقتين (51 و84) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “سردينيا أرينا” بمدينة كالياري.

وأفادت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، بأن لاوتارو (24 عاما) أصبح سادس لاعب في تاريخ إنتر يتمكن من تسجيل 20 هدفا خلال موسم واحد بالدوري الإيطالي قبل أن يصل عمره إلى 25 عاما.

وأضافت الشبكة أن هناك 5 لاعبين سبقوا لاوتارو مارتينيز لهذا الإنجاز، بعد جوزيبي مياتزا، ساندرو ماتسولا، أنطونيو أنجليلو، والبرازيلي رونالدو “الظاهرة”، وماورو إيكاردي.

بينما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 81 نقطة، ويحتل المركز الثاني ويواصل حلم الاحتفاط بلقب بطل الدوري، مقلصا الفارق إلى نقطتين بينه وبين جاره المتصدر ميلان.

في المقابل، توقف رصيد نادي كالياري عند 29 نقطة، ويحتل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب “الكالتشيو، ليظل في منطقة الهبوط.

المصدر: وكالات