ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إنه لن يكون لموقف أعضاء مجلس الدولة الاستشاري أي تأثير في مباحثات القاهرة، معتبرًا أنها محادثات إجبارية من الأمم المتحدة لضمان عدم انفلات الأمور.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الأحد، أشار إلى أنه حال التوصل لاتفاق ليبي – ليبي دون التدخل الأممي ستجد البعثة الأممية والدول الراعية للملف الليبي أنها باتت خارج اللعبة السياسية.

أما عن إشارة بيان بعض أعضاء مجلس الدولة لضرورة تعاطي المجلس مع الميزانية، قال المحلل الليبي: إن التعاطي وفق الصلاحيات وليس التعاطي الكامل معها؛ فمجلس النواب تعامل بالفعل مع الميزانية وهو في طريقه لاعتمادها، فيما يجوز للمجلس الاستشاري التشاور مع البرلمان بشأنها، إلا أن قراره سيكون غير ملزم.