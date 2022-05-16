فلسطين – اعتقل الجيش الإسرائيلي، تسعة فلسطينيين يشتبه في قيامهم “بنشاط إرهابي” ليلة أمس، حيث يعمل جنوده في عدد من المواقع بجميع أنحاء الضفة الغربية، كجزء من عملية “كسر الموجة”.

ونفذت القوات الإسرائيلية والشاباك وشرطة حرس الحدود، بحسب “جيروزاليم بوست،” عملية مشتركة أمس، تم خلالها اعتقال 9 فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية.

وتم القبض على المطلوبين المشتبه بضلوعهم في “العمليات الارهابية” في قرى بيتونيا واخطابتا وطولكرم.

وخلال العملية في قرية اليامون بالقرب من جنين، تم إطلاق أعيرة نارية على قوات الجيش دون التسبب في وقوع إصابات.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان، اليوم الاثنين، أن “الشرطة أحبطت محاولة هجوم بفأس واعتقلت المشتبه به (من سكان البيرة) في سيارته المشبوهة وبداخلها رسالة تشير إلى نيته تنفيذ هجوم” بالقرب من مفترق تابواح بالضفة الغربية،.

المصدر: the jpost