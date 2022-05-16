فلسطين – أسفرت مواجهات دامية اندلعت يوم الأحد، بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، عن إصابة 45 فلسطينيا على الأقل بجروح.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، بأن طواقمها تعاملت مع 45 إصابة بينها 7 إصابات بالرصاص الحي نقلت الى مستشفى رام الله، و13 اصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واصابة بحروق، وأخرى جراء السقوط، و20 اصابة اختناقا بالغاز المسيل للدموع، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وكان عشرات الشبان قد تصدوا للقوات الإسرائيلية خلال اعتدائها على مسيرة سلمية انطلقت في الذكرى الـ74 للنكبة.

المصدر: معا