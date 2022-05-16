ليبيا – تدارس وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة وفاء الكيلاني سبل تعزيز التعاون المشترك.

بيان صحفي صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الجانبين ناقشا الترتيبات اللازمة لإنشاء هيئة تشرف على إدارة الاستثمار المنزلي وتوفير الدعم اللازم المالي والفني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف البيان: إن الحويج والكيلاني اتفقا على تشكيل فريق من الوزارتين لدراسة القوانين واللوائح التي تخص الشؤون الاجتماعية، مع أهمية التأكيد على وجوب مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في عديد المشاريع التجارية والاستثمارية في البلاد.