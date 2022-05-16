الرياض – أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإثنين، إن بلاده تعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى بين 13.2 مليون برميل و13.4 مليون برميل يومياً بنهاية 2026 وبداية عام 2027.

تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للسعودية 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، تنتج منها نحو 10.4 ملايين برميل، يتم تصدير أقل من 7 ملايين برميل منها كأكبر مصدّر نفط في العالم.

وأضاف الأمير السعودي خلال جلسة ضمن مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز في البحرين: “الأمر سيعتمد على ما يتم الاتفاق عليه بخصوص المنطقة المقسومة”.

والمنطقة المقسومة تقع بين السعودية والكويت في حقلي “الخفجي” و”الوفرة” الغنيين بالنفط، ويتقاسم كلا البلدين إنتاجهما، وتبلغ مساحتها 5770 كيلو مترا مربعا، وهذه المنطقة لم تشملها اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين عام 1965.

ومؤخرا تم الاتفاق بين البلدين على عودة الإنتاج من المنطقة بعد توقف أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح الوزير، أن الإنتاج سيكون مستداما حيث يمكن الحفاظ على ذلك المستوى عند الوصول إليه إذا تطلب السوق ذلك.

وزاد: ” إن تحوّل إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محليا، سيتيح مليون برميل إضافي من النفط للتصدير يوميا”.

وعن سوق الطاقة العالمية، قال بن سلمان، إن نفاد طاقات الإنتاج على جميع المستويات في قطاع الطاقة قضية عالمية يتعين أن يهتم العالم بها.

الأناضول