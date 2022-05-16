ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش في مقر ديوان الوزارة في طرابلس سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى ليبيا كنعان يلماز.

المنقوش بحثت خلال اللقاء بحسب خارجية تصريف الاعمال سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وخلال اللقاء تم مناقشة دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين وتسهيل عودة عمل الخطوط الجوية التركية في ليبيا.

ومن جهته عبر السفير التركي عن دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة ووزارة الخارجية في جهودهما فى دعم المسار الديمقراطي وصولًا للانتخابات لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.