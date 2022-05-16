ليبيا – اتهم المحلل السياسي فيصل الشريف كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والمخابرات المصرية بنقض العهود وضرب كل التوافقات والتفاهمات سواء المحلية أو الدولية أو الموثقة في الاتفاقات السياسية عرض الحائط.

الشريف قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد: إنه إذا حاول مجلس الدولة التماهي مع لجنة برلمان عقيلة صالح فإنه سيكون وجه ضربة لقراره الأخير بأنه يرفض المسار الدستوري.

وأشار إلى أن مجلس الدولة قطع الأمر بمسألة الدخول في التعديل الدستوري الثاني عشر والذي يقضي بفتح مشروع الدستور، من خلال الجلسة المعروفة التي قضى فيها بالتصويت وفقًا للائحته الداخلية أنه لا مجال للحديث عن التعديل الثاني عشر وأنه مرفوض جملةً وتفصيلًا، بالتالي يفترض احترامًا لنفسه مجلس الدولة ألا يدخل في هكذا أمر.

وأضاف: “النقاط الخلافية على مشروع الدستور، هل حدث حراك وندوات ولقاءات وفتح الأمر مع الليبيين ليعرفوا ما هي النقاط الخلافية؟ مجلس الدولة مقدم على تغيير رئاسته في شهر 7 القادم، والنخب والشريحة الكبيرة الموجودة داخل مجلس الدولة وبالفعل ترفض الممارسات الضيقة على مستوى الرئاسة والحزب الديمقراطي، أن تتفطن لإعادة تنظيم نفسها من الداخل وتكون هناك رئاسة تليق بالمرحلة والدولة”.

كما أفاد: “تعودنا أن نرى في البيانات وسبق أن صرحت الدول الصناعية السبعة في هذا الاتجاه وتحدثت أنها تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية وبرلمانية على أساس دستوري، وتدعم جهود ويليامز والبرلمان والدولة وغير ذلك، البيانات اعتدنا عليها، ونحتاج أن نبحث عن حقيقة ما خلف هذه البيانات من تناقضات على مستوى الدول وتناقض المصالح داخل الدول الضعيفة كالدولة الليبية، إن لديها مصالح متعارضة، والتصريحات الفضفاضة التي من خلال مجلس الأمن والبيانات التي تصدر، والقرارات الصادرة من مجلس الأمن”.

واعتقد أنه حتى هذه البيانات لا تساوي شيئًا إذا كان مجلس الأمن وهذه الدول سكتت عن انتهاك قرارات إلزامية صدرت عن مجلس الأمن بشأن ليبيا وامتنعت عن اتخاذ إجراءات حقيقية فيما يلوحون له اليوم من خلال بيان الدول السبع الكبرى باستخدام العقوبات والتي لوحوا بها، لكن لم يتخذوا أي خطوة في هذا الاتجاه هذا يعطي انطباعًا أن الدول هذه لم تجد مقاربة سياسية ولم تتوافق حول ليبيا.

وتابع قائلًا: “السؤال الذي يطرح بشكل قوي، اليوم يتحدثون عن تجميد الإيرادات، لكن الذي سيضع الخطة لإدارة هذه الإيرادات يجب أن يتم ذلك من خلال مشروع الدستور المعروض حاليًا أو توافقات سياسية، إذا كان من يقفون على رأس السلطة اليوم لا يمكن لهم أن يتفقوا على الحد الأدنى مما يوصلنا لإجراء الانتخابات، هل سيتفاهمون وهم لا يملكون قرار أنفسهم على وضع آليات لإدارة عائدات النفط؟”.

وأكد أنه لا مجال للحديث اليوم عن ممارسة العقوبات على الشخصيات والكيانات المعرقلة، حتى التلويح اليوم من الدول الصناعية الكبرى بإيقاع العقوبات على المعرقلين للمسار السياسي، هو بالأساس لا يوجد مسار سياسي قائم اليوم، إذا ما تم استثناء المسار السياسي القائم والذي حدث في جنيف وتونس. بحسب قوله.