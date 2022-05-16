ليبيا – قال رئيس قسم التموين والمصارف بجامعة بنغازي جمال الشيبان إن قرار المركزي الأمركي الأخير برفع الفائدة على الدولار 0.50%، لتصل إلى 1% أثر بالفعل على السوق الليبي بارتفاع بأسعار السلع والخدمات وزيادة التضخم في البلاد.

الشيبان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن القرارات الأمريكية الأخيرة أدت إلى ارتفاع الدولار بالنسبة للدينار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الليبي بدأ بالفعل في رفع السعر، مما أدى إلى ارتفاع بالسوق الموازية وزيادة أسعار السلع.

وأكد أن ارتفاع الأسعار سوف يؤدي إلى زيادة الضغط على المواطن الليبي في وسط قلة المرتبات وعدم انتظامها، مما سوف يؤدي إلى ارتفاع التضخم بنسبة كبيرة.