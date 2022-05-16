 العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ82.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ82، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

  • الأطباء العسكريون الروس يساهمون في إنقاذ أهالي لوغانسك والأسرى الأوكرانيين (فيديو)
  • وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقصف 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية
  • الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لسكان منطقة زابوروجيه بأوكرانيا

ردود الفعل..

  • الكرملين يعتبر تصرفات الأجهزة الأمنية الأمريكية ضد البعثات الدبلوماسية الروسية وقحة وغيرمقبولة
  • بيسكوف: انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو لن يعزز الأمن في القارة الأوروبية
  • الخارجية الليتوانية تحرض على وقف نقل الغاز والنفط عبر أوكرانيا
  • أنقرة: أطلعنا الناتو على دعم السويد وفنلندا لمنظمات كردية “إرهابية”
  • موسكو تستلم مصنع “رينو” وتنوي إحياء صناعة سيارة “موسكوفيتش” من العهد السوفيتي
  • ارتفاع إنتاج الذهب الأسود في روسيا
  • إيران تسلم روسيا خارطة لتعاون البلدين في صناعة النفط والغاز
  • موسكو: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو خطأ له عواقب بعيدة المدى ولن نتقبل ذلك ببساطة
  • إيران تعتزم زيادة واردات الحبوب من روسيا
  • كندا تعلن أنها متفقة مع الاتحاد الأوروبي بشأن عزل روسيا
  • إيران: الدور الروسي بالمفاوضات النووية كان إيجابيا والأزمة الأوكرانية قد تلقي بظلالها عليه
  • زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعد السويد بموافقة سريعة على طلبها الانضمام للناتو
  • الاتحاد الأوروبي يتوقع دعم هنغاريا للإجراءات ضد روسيا لقاء وعود بملايين الدولارات
  • جنرال ألماني: الروس أقوياء جدا في البر والجو
  • مؤشر أسعار الجملة في اليابان يسجل ارتفاعا قياسيا هو الأعلى منذ 40 عاما
  • خبير عسكري يحدد جملة من الإجراءات العسكرية تضمن لروسيا احتواء توسع الناتو
  • سيناتور روسي يرد على تصريح أوروبي: ألن ينتهي الأمر بالعازلين إلى عزل أنفسهم عن بقية العالم؟
  • السفير الإيراني في روسيا: التعاون العسكري جزء من العلاقات مع روسيا
  • وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون العقوبات ضد روسيا ودعم أوكرانيا
  • اليابان تعلل سبب رغبة فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو
  • بلومبيرغ: ألمانيا ستمتنع عن استيراد النفط الروسي قبل نهاية العام حتى لو لم يكن هناك أجماع أوروبي
  • “دير شبيغل”: الحظر المفروض على النفط الروسي يهدد شرق ألمانيا بعواقب اقتصادية
  • وفد سويدي يتوجه إلى أنقرة لبحث موقف الأتراك من انضمام ستوكهولم إلى الناتو
  • “بوليتيكو”: الولايات المتحدة تواجه “كابوسا” غير مسبوق
  • ثلاث دول تتهم منظمي “يوروفيجين” بتغيير نتائج التصويت
  • بدء مناورات عسكرية ضخمة في إستونيا
  • أوستن يطلع وزير الدفاع الأوكراني على مجريات محادثته مع شويغو

 

المصدر : RT