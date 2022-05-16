أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ82، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا..
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المصدر : RT