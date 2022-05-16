ليبيا – رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي عطية الفيتوري أنه عند مقارنة الموازنة المقترحة للعام 2022 بالإنفاق الفعلي لموازنة العام 2021، يتضح أن مشروع هذا العام يورد إنفاقًا إضافيًا عن العام الماضي بقيمة 9 مليارات دينار (سعر الدولار 4.8 دنانير)، بزيادة في حجم الإنفاق العام بمعدل 10 في المائة.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، تساءل عن أنه في حال إقرار مشروع الموازنة من قبل مجلس النواب، من سيقوم بتنفيذها؟ إذ إن المصالح الحكومية موجودة في طرابلس، خاصة وزارة المالية والمصرف المركزي ومؤسسة النفط، في المقابل، فإن حكومة فتحي باشاآغا تعمل من مدينة سرت.