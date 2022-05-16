ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بحكماء وأعيان ومشائخ ومخاتير المحلات في مدينة ترهونة، بهدف بحث ملفات المفقودين والجثامين مجهولة الهوية.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشاد الحكماء والأعيان والمشائخ والمخاتير بالجهود التي يبذلها المجلس لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي يهدف لتحقيق الاستقرار ويمهد الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يطمح إليها الشعب الليبي.

وشدد اللافي خلال اللقاء على دعم الرئاسي لكل الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لمعرفة مصير المفقودين والعمل على حلحلة الصعوبات التي تواجه ذلك، مؤكدًا أن مدينة ترهونة سيكون لها دور فاعل في نجاح مشروع المصالحة الوطنية من خلال وضع أمن واستقرار ليبيا من أولوياتها.