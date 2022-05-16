ليبيا – رأى رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها أن عودة المشاورات في القاهرة لن تفضي إلى أي نتائج أو توافق بين مجلسي النواب والدولة.

بلها وفي تصريح لقناة “فبراير” الأحد قال: إن المشاورات بين المجلسين في القاهرة مصيرها الفشل، مثلها مثل الحلول التي وصفها بـ”التلفيقية” التي تسوّقها البعثة الأممية إلى ليبيا ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن لقاءات القاهرة بين المجلسين هي مناورة لكسب الوقت ولتخفيف الضغوطات التي تدفع باتجاه إجراء الانتخابات.

وأضاف: “ليس هناك من حل سوى إصرار الشعب على إجراء الانتخابات في أسرع وقت”.

بلها أكد أن الانتخابات هي السبيل السلمي والشرعي للتخلص من الكيانات والشخوص المتراكمة في المشهد السياسي الحالي.